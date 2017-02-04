У МВС України відреагували на "продовження плану "Скажений ліфт" у "ЛНР"

Підрив автомобіля в Луганську, в якому знаходився так званий «керівник управління Народної міліції ЛНР» Анащенко Олег, являється нічим іншим, як частиною плану російських кураторів по зачистці ватажків бойовиків. Про це сьогодні, 4-го лютого, на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів радник керівника Міністерства внутрішніх справ України Шкіряк Зорян, передає replyua.net.
«Спецоперація російських спецслужб по ліквідації ватажків «Л/ДНР», які були породжені Кремлем для боротьби з Україною, але починають виходити з під контролю, під кодовою назвою «Скажений ліфт» продовжується. Сьогодні зранку спецслужби Кремля успішно ліквідували ще одного луганського бойовика. На той світ було відправлено так званого «керівника управління» так званої «народної міліції ли-ни-ри». Мінус один», - зазначив він.
За словами Шкіряка, загиблий проросійський сепаратист був «рідкою скотиною». «На сьогоднішній день «Скажений ліфт» російських спецслужб вже набрав досить шаленої швидкості і підбирає за собою все більше і більше ватажків донецьких та луганських терористів. Вже пора починати робити ставки, бо дійсно цікаво, хто буде наступний? Лідерами можна вибрати Гіві, Плотницького та Захарченка», - додав він.