Огрызко: после Совбеза ООН Путин получил исчерпывающий ответ – санкции не снимут

По мнению известного украинского дипломата Владимира Огрызко, по всей видимости во время телефонного разговора Трамп и Путин действительно не обсуждали тему Украины, поэтому обстрелами жилых кварталов Авдеевки Путин решил проверить реакцию администрации Белого дома и лидеров ЕС. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа до последнего времени держала паузу, российский президент после заседания Совета безопасности ООН получил исчерпывающий ответ – минские договоренности надо выполнять и никто не собирается верить в сказки о непричастности России к обострению ситуации на востоке Украины.
По словам Владимира Огрызко, как бы больно это не звучало, но именно на украинцах, а точнее своими обстрелами Украины президент России Владимир Путин продолжает тестировать Запад. Многие эксперты раскритиковали заседание Совбеза ООН, так как ожидали более радикальных мер по отношению к российской агрессии, но в целом, по мнению дипломата, хозяин Кремля получил ответ на свои вопросы – США не собираются менять своего курса в отношении России в вопросах санкций.
«Не нужно строить иллюзий о том, что ветер переменится и наши западные партнеры резко примут позицию Москвы. Для Украины куда больнее то, что Путин продолжит тестировать Запад, в то время когда мы теряем наших героев и патриотов. Остается верить в то, что нервы у западных партнеров не железные», - отметил Огрызко.