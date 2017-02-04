После спора Порошенко уволил крупного одесского чиновника

Украинский президент подписал распоряжение об увольнении пяти глав государственных районных администраций, и одним из чиновников, которых уволил Петр Порошенко, стал Тарас Бойко, занимавший высокий пост в Одессе, сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
В сообщении говорится о том, что распоряжение было подписано сразу после того, как между Петром Порошенко и Тарасом Бойко произошла ссора на брифинге в Одессе. Соответствующе распоряжение главы государства было опубликовано на сайте Администрации президента. 12 января Тарас Бойко, глава Ширяевской областной государственной администрации, перебил Петра Порошенко в тот момент, когда украинский президент произносил речь о выборах в территориальных общинах и увеличении их бюджетов. Бойко перебил президента, и тот вступил с чиновником в словесную перепалку.
«Руку опустите. Вам плохо? Потом, когда будете президентом, я вас приглашу, и тогда вы выступите за меня», отметил Порошенко после того, как чиновник перебил его. Бойко занимал должность главы администрации с сентября 2015 года. Чиновнику всего 27 лет.