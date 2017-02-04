Вятрович представил новый календарь праздников – количество выходных сократится

В Институте национальной памяти Украины представили новый календарь праздников, согласно которому некоторые дни перестанут быть «красными», однако сами праздники в стране сохранятся, сообщает replyua.net со ссылкой на сайт УИНП.
В частности, руководство института выносит на всеобщее обсуждение упорядочение календаря всех праздников и предлагает внести некоторые коррективы. Проект закона о государственных праздниках, скорбных днях и памятных датах будет определять сразу несколько категорий: традиционные праздники – нерабочие дни, государственные праздники – рабочие и нерабочие дни, памятные даты – рабочие дни, профессиональные праздники – рабочие дни и скорбные дни.
По словам Владимира Вятровича, главы института, совсем скоро 1, 2 и 9 мая, а также 8 марта могут стать рабочими днями и не сохранят статус праздника. Вместо них предлагается ввести новые выходные дни и, соответственно, сделать их праздниками – вторую пятницу сентября (День семьи), 8 мая (День памяти и примирения), 9 марта (Шевченковский день).