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Оголошено конкурс на посаду керівника Суспільного ТБ

Оголошено конкурс на посаду керівника Суспільного ТБ
Сьогодні, 3 лютого, наглядова рада «Національної суспільної телерадіокомпанії України» оголосила конкурс на посаду керівника компанії, повідомляє replyua.net з посиланням на офіційний сайт мовника.

Серед основних вимог до майбутнього голови висувають знання державної мови, наявність вищої освіти, досвід роботи на посадах керівника в сфері медіа не менше п’яти років. Окремим пунктом було відмічено знання національного законодавства: як загального, так і професійного в медійній галузі. Також майбутній керівник суспільного мовника має не мати ніяких зв’язків з представниками олігархічних кіл. Саме тому кандидатів перевірятимуть на відповідність рівня їх доходів до стилю життя. Члени наглядової ради наголосили, що прагнуть знайти справжнього лідера, якому вдасться розвивати українське суспільне мовлення. Загалом конкурс триватиме до 16 березня.

Нагадаємо, що відповідний закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення» почав діяти в Україні в 2014 році. В квітні 2015 року відбулась презентація та старт українського суспільного мовлення. До цього часу лише Україна та Білорусь були єдиними країнами в Європі, де не було створено суспільні мовники.
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