Сурок Тимка дал еще один интересный прогноз

Сурок Тимка, который ежегодно 2 февраля предсказывает наступление весны в Украине, предсказал, что украинцы получат безвизовый режим с Евросоюзом в текущем году.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, знаменитый сурок Тимка Второй сейчас живет на биостанции, расположенной на территории университета им. Каразина в Гайдарах. Пожалуй, вопрос безвиза остается сейчас одним из самых актуальных для большинства украинцев, однако зверек явно не спешил с ответом и интриговал – лишь только с третьей попытки удалось добиться от Тимки ответа – она выбрал вариант, согласно которому визовый режим между Евросоюзом и Украиной будет отменен в 2017 году. Напомним, что в День Сурка, 2 февраля, Тимка Второй был разбужен зоологами на биостанции. Это было сделано для того, чтобы животное предсказало, когда придет весна в Украину.
В итоге Тимка увидел свою тень, и это значит, что весна будет ранней, и в этом году оттепель начнется уже через несколько недель. Кстати, синоптики также дают очень интересный прогноз – уже сегодня на всей территории Украины, за исключением восточных областей, температура начнется повышаться, пройдут дожди и мокрый снег.