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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті
Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений пункт за артилерії. Деякі будинки залишилися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Про це у четвер, 2-го лютого, пише видання «Обозреватель» з посиланням на місцевого мешканця Донецька, який захотів залишитися анонімом, передає replyua.net.

За його словами, мешканці окупованого Донецька прямо з вікон своїх квартир можуть бачити, як сепаратисти відкривають вогонь по позиціях сил АТО. «На даний момент ситуація в Донецьку загострюється. Люди починають панікувати. Окупанти розташовують «Гради», гаубиці просто під вікнами. Фактично у вівторок реактивні системи залпового вогню поставили біля мого будинку», - розповів анонім.

«При цьому є і такі райони, де відносно спокійно. Де майже не чути вистріли та вибухи», - додав він. Крім того очевидець зазначив, що техніка на живе підкріплення входить до Донбасу з території Російської Федерації. Однак, за словами наляканого мешканця Донецька, йому не відомо, в яких точно кількостях це робиться. «Бойовики між собою шепчуться, що Порошенко віддав наказ атакувати по всім фронтам, тому і панікують», - відзначив він.
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02 фев 2017
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Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

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