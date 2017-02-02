Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений пункт за артилерії. Деякі будинки залишилися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Про це у четвер, 2-го лютого, пише видання «Обозреватель» з посиланням на місцевого мешканця Донецька, який захотів залишитися анонімом, передає replyua.net.
За його словами, мешканці окупованого Донецька прямо з вікон своїх квартир можуть бачити, як сепаратисти відкривають вогонь по позиціях сил АТО. «На даний момент ситуація в Донецьку загострюється. Люди починають панікувати. Окупанти розташовують «Гради», гаубиці просто під вікнами. Фактично у вівторок реактивні системи залпового вогню поставили біля мого будинку», - розповів анонім.
«При цьому є і такі райони, де відносно спокійно. Де майже не чути вистріли та вибухи», - додав він. Крім того очевидець зазначив, що техніка на живе підкріплення входить до Донбасу з території Російської Федерації. Однак, за словами наляканого мешканця Донецька, йому не відомо, в яких точно кількостях це робиться. «Бойовики між собою шепчуться, що Порошенко віддав наказ атакувати по всім фронтам, тому і панікують», - відзначив він.