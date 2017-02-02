Україна готується представити світу БМП на базі "Оплоту" (ФОТО)

Україна незабаром представить світу ниву броньовану машину, яка будується на основі танка «Оплот». Передбачається, що даний проект буде в основному спрямовуватися на експорт. Про це у четвер, 2-го лютого, повідомляє видання «CarDiagram», передає replyua.net.
Кореспондентам вдалося віднайти декілька ескізів новітньої БМП, де навіть вказані її характеристики. В той самий час у повідомленні не зазначається, які саме українські компанії займаються розробкою даного проекту. Можна лише припустити, що над розробкою важкої бронемашини працює Харківське конструкторське бюро. Саме там займалися розробкою танка «Оплот».
Проект отримав назву «Berserk». Головною перевагою нової машини піхоти, порівняно з її радянськими прадідами, які знаходяться на озброєнні української армії, являється значно товща броня та більш точна конструкція, яка дає більш безпеки екіпажу. Крім того, напевно, головною перевагою нової техніки буде можливість екіпажу вести огляд на всі 360 градусів. Також машина матиме динамічний захист. Найбільший мінус – це ціна. Танк «Оплот» коштує близько 5 мільйонів доларів США, а машина, яка збудована на такому самому принципі буде коштувати не менше.