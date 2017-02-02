Эксперт: если МВФ все-таки решит предоставить Украине транш, он станет самым последним – больше денег не будет

Требование МВФ повысить пенсионный возраст в Украине, вероятнее всего, касается уже будущего кредитования, поэтому, даже, если Украина и получит очередной транш, он будет для нее уже последним, поскольку пора переходить от популистских реформ к реальным. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение высказал экономист Александр Савченко.
По его словам, поднимать минималку в стране очень легко, если сравнивать, к примеру, с пенсионной реформой, и это разные вещи. «Все развитые страны выплачивают нормальные пенсии, и одного пенсионера кормят трое работников. В Украине ситуация такая, что только один человек кормит одного пенсионера, и у нас вообще никто не работает, - кругом одни пенсионеры», отмечает Савченко.
По его словам, чтобы проводить пенсионную реформу, правительству сначала надо поверить в ее эффективность – потребуется верификация выплат, унификация пенсионных систем, введение стандартов так называемой социальной справедливости. По его мнению, требование МВФ справедливое – дефицит ПФ растет такими темпами, что скоро пенсионную систему ждет крах, а в МВФ не хотят, чтобы это произошло.