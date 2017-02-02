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Москаль оприлюднив радикальний засіб, який допоможе відновити тепло в Авдіївці

Москаль оприлюднив радикальний засіб, який допоможе відновити тепло в Авдіївці
У Луганської та Донецької області є загальні комунікації з територіями, які наразі перебувають під владою окупантів, тому для того, аби бойовики припинили вогонь та пропустили працівників ремонтних бригад в Авдіївку, повинна бути припинена подача води чи електроенергії в окупованому Донецьку. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору на своїй сторінці в соцмережі висловив очільник Закарпаття Геннадій Москаль.

За його інформацією, протягом 2014-2015 років населені пункти Луганської області знаходилися в такій же, в якій нині опинилася Авдіївка Донецької області. Наприклад, зимою 2014 року внаслідок ворожого обстрілу було нанесено пошкодження газопроводу і лінії електропередач. Після цього Трьохізбенка була позбавлена без електро- та газопостачання. Проведення переговорів з бойовиками щодо можливості допуску ремонтної бригади завершувалися безрезультатно, ворог і надалі відкривав провокаційні обстріли. Через це, продовжив Москаль, влада області вирішила, що потрібно вдатися до застосування іншої тактики, яка буде більш радикальною. Зокрема, після чергового пошкодження ЛЕП, Луганська область припиняла подавати воду, газ або світло в терористичну «ЛНР».

«Минуло кілька годин їх переговорники почали нас самі шукати та гарантували повне припинення вогню. Більше того, вони приймали рішення відправити власних ремонтників на нейтральну територію», - написав Москаль.
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