Москаль поділився "рецептом" приборкання російський псів на Донбасі

Змусити проросійських окупантів припинити обстріли та дати можливість ремонтним бригадам приступити до ліквідації наслідків російської агресії в Авдіївці можна лише застосувавши силу у відповідь. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів колишній керівник Луганської ОЦВА, губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, інформує replyua.net.
За його словами, як і Луганська, так і Донецька області мають спільні комунікації з тимчасово окупованими територіями. «В минулих роках, коли проросійські загарбники пошкоджували наші лінії електропередач, ми перекривали їм подачу води, газу та електроенергії. Через кілька годин після цього їхні переговорники самі знаходили з нами зв’язок і гарантували нам повне припинення вогню на час проведення ремонтних робіт. Вони навіть відправляли власні ремонтні бригади на нейтральні території», - розповів він.
За його словами, таку тактику він застосовував багато разів, і всі рази вона була успішною, що навіть не доводилося турбувати вище державне керівництво. «Можу з власного досвіду заявити, що розраховувати на добру волю бойовиків, Мінські угоди та спостерігачів ОБСЄ не варто. Самий дієвий метод змусити сепаратистів повзти до вас самих – це перекрити їм світло і тепло. Все! Чекайте…», - наголосив Москаль.