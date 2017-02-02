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Москаль поділився "рецептом" приборкання російський псів на Донбасі

Москаль поділився "рецептом" приборкання російський псів на Донбасі
Змусити проросійських окупантів припинити обстріли та дати можливість ремонтним бригадам приступити до ліквідації наслідків російської агресії в Авдіївці можна лише застосувавши силу у відповідь. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів колишній керівник Луганської ОЦВА, губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, інформує replyua.net.

За його словами, як і Луганська, так і Донецька області мають спільні комунікації з тимчасово окупованими територіями. «В минулих роках, коли проросійські загарбники пошкоджували наші лінії електропередач, ми перекривали їм подачу води, газу та електроенергії. Через кілька годин після цього їхні переговорники самі знаходили з нами зв’язок і гарантували нам повне припинення вогню на час проведення ремонтних робіт. Вони навіть відправляли власні ремонтні бригади на нейтральні території», - розповів він.

За його словами, таку тактику він застосовував багато разів, і всі рази вона була успішною, що навіть не доводилося турбувати вище державне керівництво. «Можу з власного досвіду заявити, що розраховувати на добру волю бойовиків, Мінські угоди та спостерігачів ОБСЄ не варто. Самий дієвий метод змусити сепаратистів повзти до вас самих – це перекрити їм світло і тепло. Все! Чекайте…», - наголосив Москаль.
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