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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Експерт пояснив, що стримує Путіна від повномасштабної війні з Україною

Експерт пояснив, що стримує Путіна від повномасштабної війні з Україною
Виключати можливість відкритого вторгнення російської армії на територію України не потрібно, оскільки для цього у РФ є всі необхідні передумови. Про це розповів колишній заступник глави Міністерства оборони України, генерал Лопата Анатолій, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день Російська Федерація веде себе абсолютно непередбачено по відношенню до України. І це дає нам привід очікувати від агресора більш радикальних дій, навіть повномасштабне вторгнення на територію України та початок відкритої війни», - зазначив він. Також Лопата наголосив, що активність Кремля на Донбасі буде залежати від того, як міжнародне співтовариство буде реагувати на зміни ситуації на сході України. Антиросійські санкції мають зберігатися, підсилюватися, а в разі необхідності – запроваджувати і нові. За словами експерта, тільки так можна приборкувати окупанта.

«Наразі Європейський союз дещо змінює свою позицію на користь України і відмовляється від ідеї скасування санкцій проти Росії. Крім того, позитивним являється ще й те, що українська влада поступово приймає все більш радикальні методи з питання оборони держави. А поки керівництво країни ще готується приймати більш дієві заходи, то сам Господь нас береже», - додав генерал.
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