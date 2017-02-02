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Дорогий логотип Євробачення став причиною скандалу в Україні

Дорогий логотип Євробачення став причиною скандалу в Україні
Після оприлюдненої інформації стосовно вартості логотипу пісенного конкурсу Євробачення – 2017 та процедури його схвалення в Україні може виникнути серйозний скандал, передає replyua.net.

У відповідності до опублікованого на порталів системи державних закупівель Prozorro, участь у тендері взяла лише одна робота компанії «Група РЕ Дизайн», повідомив «24 канал». Крім того, зазначається, що логотип цьогорічного конкурсу Євробачення коштує 42, тисяч гривень. Не менше підстав для запитань викликало ще й те, що процедура обрання та затвердження лого тривала не більше однієї хвилини. Власне про початок проведення процедури закупівлі було оголошено 22 грудня 2016 року о 22:42. А вже о 22:43 того ж дня з’явилася інформація про намір укласти договір

Нагадаємо, що недавно на офіційному каналі «Євробачення – 2017» в YouTube відбулося представлення логотипу та слогану пісенного конкурсу, який цього року відбудеться у Києві. Слоган конкуру звучить “Celebrate diversity” (Шануймо різноманіття). А форма логотипу цьогорічного «Євробачння» нагадує намисто з яскравим орнаментом. Кожна намистина відрізняється як за формою, так і дизайном.
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