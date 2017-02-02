Саакашвілі заявив, що Порошенко збирається прогнати його з України

Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі вважає, що президент України Петро Порошенко хоче забрати у нього громадянство та викинути геть з країни. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами, передає replyua.net.
За словами екс-губернатора, після його відставки з керівної посади дане питання піднімалося на закритому засіданні за участі Петра Порошенка. «Зустрілись Порошенко, Грановський та Кононенко і президент віддав наказ зайнятися моїм українським громадянством», - наголосив Саакашвілі. Однак цього, за його словами, зробити не вдалося, оскільки Міністерство внутрішніх справ не пішло на повідку у Порошенка.
«Міграційна служба підпорядковується МВС. І тут на мій подив, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовив президентові брати участь в даному питанні. Тоді вони вирішили скористатися іншим ланом, і долучити третіх осіб. Через Рабиновича, через Ляшка потрібно було подати до суду щодо нібито порушень в процесі мого отримання громадянства України. Пізніше у МВС все таки підтвердили, що всі документи були зроблені відповідно до законодавства України. При цьому я не відкидаю варіант, що подібні спроби будуть продовжуватися», - каже Саакашвілі.