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Эксперты пояснили, у кого могут отобрать жилье за долги по коммуналке

Эксперты пояснили, у кого могут отобрать жилье за долги по коммуналке
«Киевэнерго» предоставил новые данные по задолженности – долги киевлян достигли полутора миллиардов гривен только за одно отопление, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.

Тем, кто не в состоянии выплатить всю задолженность, уже предложили реструктуризацию на пять лет, однако желающих сделать это пока очень мало. Согласно украинским законам, жилье могут арестовать лишь в том случае, если долги за коммуналку превышают сумму в двадцать минимальных зарплат, и на сегодняшний день эта сумма составляет уже 64 тысячи гривен, то есть по сравнению с прошлым годом она увеличилась в два раза. Срок исковой давности при этом составляет только три года, и, если, к примеру, кто-то не платил за квартиру четыре года или даже пять, суд сможет взыскать задолженность только за три последних года.

Риск потерять жилье увеличивается среди так называемых несостоятельных граждан, игнорирующих решение суда, который дает человеку некоторое время для погашения суммы. А вот легко арестовать суд может не жилье, а технику, автомобили и другое имущество.
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