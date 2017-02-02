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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Залищук назвала террористов Донбасса «повстанцами», - американец

Залищук назвала террористов Донбасса «повстанцами», - американец
Игорь Айзенберг, гражданин США, на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост, в котором он сообщил, что Светлана Залищук, нардеп от БПП, в эфире радио ВВС назвала террористов Донбасса «повстанцами», информирует replyua.net.

Айзенберг пишет следующее: «Сообщаю для своих украинских друзей. Ехал в машине на работу и слушал американское радио, которое по утрам ретранслирует некоторые передачи ВВС. Чтобы послушать о том, что происходит на Донбассе, они нашли самого лучшего «эксперта» в этой области – госпожу Залищук, специалиста по элитным квартирам», пишет гражданин США. По его словам, нужно привести еще одну очень интересную выдержку из интервью госпожи Залищук.

«Сказать вам, кто развязал военные действия на востоке Украины? Согласно заявлению Залищук, это сделали повстанцы! Она сказала фразу "Russia backed rebels" - «Повстанцы, поддерживаемые Россией». Однако на самом деле Залищук сказала «rebelians», но такого слова в английском не существует, но, что имела в виду нардеп, мы прекрасно поняли», отметил Айзенберг. По его словам, если украинский депутат не видит агрессии РФ, то тогда чего нам всем ждать от заявлений Запада?
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