Трамп змінив порядок отримання віз для громадян України

Своїм наказом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп змінив умови надання віз для українських громадян. Про це у середу повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, інформує replyua.net.
«Запроваджується особиста співбесіда в консульській установі США для кандидатів на отримання віз в обов’язковому порядку. Така умова стосується всіх, у кого візи закінчилися більше року тому назад перед подачею документів на нову візу», - пояснили в департаменті. Дані зміни були впроваджені відповідним наказом президента Дональда Трампа від 27-го січня 2017 року. у свою чергу це передбачає зупинення Програми повторної видачі віз «The Visa Interview Waiver Program».
В той самий час у повідомленні зазначається, що для тих громадян України, термін дії візи яких закінчився протягом року з моменту подачі документів на отримання нової, особисте інтерв’ю в консульському відомстві США не передбачається. Таким чином, обов’язковою умовою проходження співбесіди у консульстві США передбачено не лише тим громадянам, у яких візи закінчилися більше року тому перед подачею документів на нову, а й українцям, які оформлюють її вперше.