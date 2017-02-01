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Трамп змінив порядок отримання віз для громадян України

Трамп змінив порядок отримання віз для громадян України
Своїм наказом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп змінив умови надання віз для українських громадян. Про це у середу повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, інформує replyua.net.

«Запроваджується особиста співбесіда в консульській установі США для кандидатів на отримання віз в обов’язковому порядку. Така умова стосується всіх, у кого візи закінчилися більше року тому назад перед подачею документів на нову візу», - пояснили в департаменті. Дані зміни були впроваджені відповідним наказом президента Дональда Трампа від 27-го січня 2017 року. у свою чергу це передбачає зупинення Програми повторної видачі віз «The Visa Interview Waiver Program».

В той самий час у повідомленні зазначається, що для тих громадян України, термін дії візи яких закінчився протягом року з моменту подачі документів на отримання нової, особисте інтерв’ю в консульському відомстві США не передбачається. Таким чином, обов’язковою умовою проходження співбесіди у консульстві США передбачено не лише тим громадянам, у яких візи закінчилися більше року тому перед подачею документів на нову, а й українцям, які оформлюють її вперше.
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