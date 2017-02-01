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В Україні потрібно створити армію за новими принципами – генерал

В Україні потрібно створити армію за новими принципами – генерал
Формування територіальної оборони в Україні повинно здійснюватися у відповідності до принципів якості, проте з урахуванням вимог до збройних формувань, передає replyua.net. Відповідну точку зору в інтерв’ю «Обозревателю» озвучив відставний генерал-полковник, колишній очільник Генштабу ЗСУ Анатолій Лопата. Він акцентував увагу на давно існуючу потребу в територіальній обороні, проте до сьогоднішнього дня з боку держави нічого не було зроблено для того, аби цей «радикальний хід» було зроблено. Анатолій Лопата переконаний, що представники української територіальної оборони здатні на багато вчинків, особливо, якщо взяти до уваги «генетичну пам'ять» українського народу.

«Основою цієї пам’яті є спосіб життя наших прадідів, котрі знали, як паралельно обробляти землю та захищати цей шматок землі», - сказав Лопата.

«Це має бути нова якість з цілковито новим озброєнням, з новим способом підготовки, з урахуванням сучасних вимог до подібного організму. І нам необхідно обов’язково мати воєнізовані спільноти на рівні села, району та міста», - продовжив він. Проте, вважає Лопата, про формування нової армії не може бути мови, якщо не зацікавити охочих приєднатися до неї матеріально.
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