МВФ потребовал повысить пенсионный возраст в Украине

Руководство Международного валютного фонда обратилось к Украине с требованием повысить пенсионный возраст в стране. Как передает replyua.net, об этом заявил Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.
По словам министра социальной политики, он не знает, по каким причинам МВФ выдвигает такие условия и требует, чтобы в Украине повысили возраст выхода на пенсию. «В перспективе на ближайшие десять лет за счет четкого установления зависимости права на пенсию, а также возможности получать ее в нормальных размерах мы можем дать хороший экономический эффект для украинского Пенсионного фонда. Поэтому непонятно, по каким причинам МВФ ставит нам такое условие», подчеркнул министр.
По его словам, правительство произвело соответствующие расчеты, и они показали, что в случае повышения возраста выхода на пенсию ситуация с дефицитом Пенсионного фонда никак не изменится. По мнению Ревы, существует множество других возможностей пополнить Пенсионный фонд, и необязательно прибегать к повышению возраста выхода на пенсию, однако, несмотря на это, переговоры с МВФ по пенсионной реформе проходят с большими трудностями.