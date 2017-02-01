Рева выступил против блокады оккупированных территорий

Ветераны АТО проводят блокаду оккупированных территорий Донбасса, однако министр социальной политики Украины выступил против таких действий. Как сообщает replyua.net, такое заявление от Андрея Ревы прозвучало в эфире 112 Украина.
По его словам, то, что сейчас происходит на Донбассе, нельзя назвать блокадой. «Очевидно, что подача продуктов и всего остального, что обеспечивает нормальную жизнь, до сих пор не прекратилась. Что и где мы тогда блокируем? Судя по всему, в морозную погоду, в отопительный сезон, мы решили блокировать поставки угля с Донбасса. Речь идет о государственных предприятиях, которые работают по украинским законам, регулярно платят налоги. И они поставляют в Украину уголь, на котором могут работать наши тепловые электростанции», подчеркнул Рева.
По его словам, практически все предприятия Донбасса своевременно платят налоги, и Украина не торгует ни с бандитами, ни с «ЛНР», и ни с «ДНР». «Мы продолжаем получать лишь ту продукцию, которая производится исключительно на украинских государственных предприятиях», подчеркнул министр социальной политики.