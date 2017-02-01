Украинцы смогут купить недорогие билеты на «Евровидение»

Организаторы песенного конкурса еще не называли окончательную стоимость билетов, однако отметили, что цена билета должна быть доступной для киевлян и гостей столицы, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что в свободной продаже билеты появятся на будущей неделе, и, по словам организаторов, цена будет приемлемой для тех, кто хочет специально приехать в Киев, чтобы посетить полуфинал или финал Евровидения. Представитель шведского Стокгольма, который передает Киеву права хозяина «Евровидения», при этом отметил, что этот музыкальный конкурс – не обычное развлечение, поскольку он призван объединить людей из десятков стран, и сейчас для Киева это особенно важно, когда вокруг много беженцев и не прекращается война.
Напомним, что накануне была проведена жеребьевка стран-участниц песенного конкурса, и каждое государство приветствовали бурными аплодисментами. Но когда прозвучало слово «Россия», в зале наступила тишина. После церемонии представители Европейского вещательного союза пообещали, что российские артисты, фамилии которых есть в черном списке, не смогут в мае приехать в Киев.