Гройсман навідався в Авдіївку

Як повідомляє сайт прес-служби Кабінету міністрів України, сьогодні, 31 січня, голова українського уряду Володимир Гройсман навідався до міста Авдіївка з робочим візитом, передає replyua.net.
Зокрема прем’єр-міністром України разом з представниками спеціального відомства уповноваженого на координування надзвичайної ситуації в регіоні було проведено нараду для обговорення існуючої проблеми. Згідно інформації прес-служби Кабміну, на засіданні було заслухано голову Донецької облради та представників комунальних служб Авдіївки. За результатами обговорень подальших дій та різноманітних сценаріїв розвитку ситуації в регіоні, було вирішено забезпечити можливість місцевих дітей навчатись в школі, яка придатна до опалювання твердим паливом протягом світлового дня, утвердити й поширити інформацію про розклад підвезення питної та технічної води. Володимир Гройсман також зазначив, що на даний момент всі зусилля керівництва країни покладені на те, щоб домогтись введення режиму тиші.
Варто нагадати, що український президент Петро Порошенко раніше наголошував на тому, що в цій ситуації Україна очікує відповідні заяви та подальші дії міжнародних партнерів з метою сприяння припиненню вогню та налагодженню життя мирного населення.