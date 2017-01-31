валюта
СпецтемаМартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Гройсман навідався в Авдіївку

Гройсман навідався в Авдіївку
Як повідомляє сайт прес-служби Кабінету міністрів України, сьогодні, 31 січня, голова українського уряду Володимир Гройсман навідався до міста Авдіївка з робочим візитом, передає replyua.net.

Зокрема прем’єр-міністром України разом з представниками спеціального відомства уповноваженого на координування надзвичайної ситуації в регіоні було проведено нараду для обговорення існуючої проблеми. Згідно інформації прес-служби Кабміну, на засіданні було заслухано голову Донецької облради та представників комунальних служб Авдіївки. За результатами обговорень подальших дій та різноманітних сценаріїв розвитку ситуації в регіоні, було вирішено забезпечити можливість місцевих дітей навчатись в школі, яка придатна до опалювання твердим паливом протягом світлового дня, утвердити й поширити інформацію про розклад підвезення питної та технічної води. Володимир Гройсман також зазначив, що на даний момент всі зусилля керівництва країни покладені на те, щоб домогтись введення режиму тиші.

Варто нагадати, що український президент Петро Порошенко раніше наголошував на тому, що в цій ситуації Україна очікує відповідні заяви та подальші дії міжнародних партнерів з метою сприяння припиненню вогню та налагодженню життя мирного населення.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
19482

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

31 янв 2017
15735

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

Последние новости

Гройсман навідався в Авдіївку

Разведка: командование РФ из-за потерь мобилизует инвалидов и раненых

Народный артист РФ Владимир Назаров похвастался паспортом Украины

Росія звинуватила Україну в погіршенні ситуації на Донбасі

Букмекеры принимают ставки на то, как скоро свергнут Трампа

Королева Британии помиловала 49 тысяч геев посмертно

Блогер: Тимошенко на крови хочет сделать себе президентскую компанию

Американський Сенат заблокував голосування за міністрів Трампа

Жена Болотова рассказала правду об отравлении экс-главаря «ЛНР»

У Великобританії обговорять, чи скасовувати візит Трампа

Теракт у Канаді

СМИ узнали детали коррупционного скандала в семье «друга Путина» Фийона

Ляшко заявил, что сотрудничество с МВФ блокирует развитие Украины

Столичне метро вперше за 15 років має прибуток

Иск прокуратуры против Трампа поддержали крупнейшие компании США

Порошенко видав доручення стосовно ситуації в Авдіївці

Финляндия задумалась о защите от «зелёных человечков» из России

Кремлёвские СМИ называют «Евровидение-2017» самым сложным для РФ

Журналісти розповіли про ставлення населення Авдіївки до інтенсивних обстрілів та евакуації

Туск виступив за єднання ЄС проти політики Трампа

 Новости за день