Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі

Суспільний мовник UA:ПЕРШИЙ показав результати роботи над креативною концепцією Євробачення-2017, передає replyua.net. Зокрема, на цьогорічному логотипі зображено традиційне українське намисто червоного кольору з різноманітним орнаментом кожної з намистин. Таким чином, творці логотипу, команда компанії «Гурт РЕ Дизайн», хотіла показати зразок української традиційної культури, надавши йому сучасний вигляд. Однак в соціальних мережах почалось бурхливе обговорення обраного символу. Його вже встигли порівняти з ковбасою, шинами та навіть з традиційною косою Юлії Тимошенко.
Також оздоблення логотипу поєднали з цьогорічним слоганом «Celebrate Diversity» - «Шануймо розмаїття». Йон Ола Санд, керівник управлінського відділу Євробачення розповів, що ці слова невідривно поєднуються зі слоганом про єднання минулого року та несуть в собі важливе значення: мова йде про єднання не тільки Європи, а й інших країн завдяки музиці і вшанування того, що робить кожного унікальним.
Варто відмітити, що цьогорічний конкурс буде одним з лідерів за кількістю учасників серед минулорічних конкурсів. До України на Євробачення-2017 загалом приїде 43 країни-учасники. Також саме сьогодні, 31 січня, в Києві відбулося жеребкування, яке вирішувало, в якому з півфіналів виступлять представники країн, та урочисте традиційне вручення ключа від Євробачення очільнику української столиці Віталію Кличку від керівництва міста Столькгольм, що приймав пісенний конкурс в 2016 році.