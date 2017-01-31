валюта
СпецтемаМартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі

Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі
Суспільний мовник UA:ПЕРШИЙ показав результати роботи над креативною концепцією Євробачення-2017, передає replyua.net. Зокрема, на цьогорічному логотипі зображено традиційне українське намисто червоного кольору з різноманітним орнаментом кожної з намистин. Таким чином, творці логотипу, команда компанії «Гурт РЕ Дизайн», хотіла показати зразок української традиційної культури, надавши йому сучасний вигляд. Однак в соціальних мережах почалось бурхливе обговорення обраного символу. Його вже встигли порівняти з ковбасою, шинами та навіть з традиційною косою Юлії Тимошенко.

Також оздоблення логотипу поєднали з цьогорічним слоганом «Celebrate Diversity» - «Шануймо розмаїття». Йон Ола Санд, керівник управлінського відділу Євробачення розповів, що ці слова невідривно поєднуються зі слоганом про єднання минулого року та несуть в собі важливе значення: мова йде про єднання не тільки Європи, а й інших країн завдяки музиці і вшанування того, що робить кожного унікальним.

Варто відмітити, що цьогорічний конкурс буде одним з лідерів за кількістю учасників серед минулорічних конкурсів. До України на Євробачення-2017 загалом приїде 43 країни-учасники. Також саме сьогодні, 31 січня, в Києві відбулося жеребкування, яке вирішувало, в якому з півфіналів виступлять представники країн, та урочисте традиційне вручення ключа від Євробачення очільнику української столиці Віталію Кличку від керівництва міста Столькгольм, що приймав пісенний конкурс в 2016 році.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»
Важное за сутки
30 янв 2017
20497

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
16118

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

31 янв 2017
10052

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

Последние новости

Москаль спрогнозировал наступление самого сложного года для Украины

Терористи планують нові обстріли мирного населення на Донбасі – Кабакаєв

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО

Росія знайшла спосіб, як обійти санкції Заходу – експерт

Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі

У "ДНР" відреагували на поранення "Гіві"

«Геноцид на Донбасі»: в «Л/ДНР» поскаржилися світовим лідерам на Порошенка

Юрий Стець обратился к главе Facebook с просьбой по Украине

Порошенко провів нараду з силовиками

Європа відреагувала на обстріли Авдіївки

Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати

В ЄС вимагають негайного припинення вогню в районі Авдіївки

Сили АТО беруть під контроль нові території - волонтери

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Керівник СММ ОБСЄ шокований таким порушенням Мінських угод на Донбасі

Ремонт ліній електропостачання в Авдіївці сьогодні неможливий через постійні обстріли

Эксперт назвал два фактора, которые привели к обострению ситуации на востоке страны

Путін безпосередньо наказав почати військові дії в Авдіївці – Шкіяряк

 Новости за день