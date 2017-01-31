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«Геноцид на Донбасі»: в «Л/ДНР» поскаржилися світовим лідерам на Порошенка

«Геноцид на Донбасі»: в «Л/ДНР» поскаржилися світовим лідерам на Порошенка
Одні з лідерів так званих «Л/ДНР» Денис Пушилін та Володимир Дегтяренко написали листа-звернення до російського президента Володимира Путіна, очільника Білого дому Дональда Трампа та німецького канцлера Ангели Меркель, передає replyua.net. Як зазначається, автори звернення вимагають від лідерів провідних держав світу почати тиснути на українського президента Петра Порошенка через ситуацію, яка склалася на Донбасі. Відповідна інформація розмішена на одному з порталів терористів. Зокрема, бойовики у своєму коментарі ескалації військових дій в регіоні заявили, що «влада України продовжує вдаватися до геноциду населення Донбасу».

«Просимо вас зупинити Україну та змусити Порошенка припинити свою злочинну політику по відношенню до народу Донбасу. Змусьте українську владу, щоб вона не видавала накази стріляти по мирному населенню та зняла економічну блокаду. Це необхідно зробити, доки не пізно і доки на нашій землі не трапилося гуманітарної катастрофи, попередьте біду! Зупиніть Порошенка! Врятуйте людей Донбасу!», - іде мова в заяві терористів.

Як відомо, раніше пропагандисти «ДНР» розповсюдили неправдиву інформацію про зрив «теракту українських спецслужб».
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