Лещенко пошел «информационной войной» на президента и обвинил в желании захватить «112 канал»

Народный депутат Украины Сергей Лещенко не переставает быть в центре скандалов. По мнению украинского блогера Мирослава Олешко, «Украинская правда» опубликовала отдельной новостью «заказуху» Лещенка о том, что Порошенко хотел забрать себе «кремлевский» канал.
«Будто в этом есть что-то плохое – проукраинскому президенту забрать в свои руки канал Арбузова и Захарченко. Но «Украинская правда» не хочет публиковать новость о том, что издание Страна.ua курируется пророссийским пропагандистом из Москвы, который связан с куратором Кремля, отвечающим за переводы денег террористам ОРДЛО и для «Украинской правды» это не достоверный источник», – написал блогер.
По его словам, «Украинскую правду» интересует «план Банковой по захвату канала Арбузова», а не план Кремля по захвату информационного поля Украины.
Как отметил журналист и блогер Дмитрий Вовнянко, «112-й канал» стабильно связывали с такими одиозными фигурами как главный мент времен Януковича Захарченко и скандальный бизнесмен Фирташ. «Я понимаю, для Лещенко свобода слова – ценность, культ и источник прибыли, но, чтобы так заступался за бизнес-проект людей связанных с властью, что расстреляла Майдан – это что-то новенькое», – отметил Вовнянко.