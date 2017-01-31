В Украине подорожает продукт из борщового набора

В ближайшее время в Украине ожидается подорожание капусты, информирует replyua.net со ссылкой на сотрудников оптового рынка «Шувар». По их словам, производители белокочанной капусты сейчас не торопятся продавать продукцию, поскольку надеются, что ближе к весне цены на капусту резко вырастут.
В настоящий момент на оптовых рынках этот овощ закупается всего по две или три гривны за килограмм, но уже через несколько недель капуста может существенно повыситься в цене. Нужно отметить, что в прошлом году валовой сбор капусты в Украине достиг рекордных 1,7 миллионов тонн, и это на пять процентов больше, чем годом ранее. Напомним, что благодаря хорошему урожаю овощей, в конце прошлого года цены на продукты из борщового набора были самыми низкими за последнее время.
По сравнению с прошлыми годами, сейчас основные овощи в Украине стоят очень дешево. Исключение составляют только тепличные овощи и те, что были завезены из-за границы. Однако ближе к весне овощи должны «традиционно» подорожать – так происходит всегда перед началом нового сезона.