В Кабмине пообещали, что в 2017 году тарифы на коммуналку не повысятся

Пока нет никаких оснований для того, чтобы повышать тарифы на коммуналку, также нет прогноза по повышению цен на газ. Как передает replyua.net, об этом рассказал Павел Розенко в интервью Экономическим известиям.
По словам вице-премьера Украины, он уверен, что нет ни одной предпосылки для очередного повышения тарифов на коммуналку. «Цены на услуги ЖКХ, электроэнергию и газ должны оставаться на прежнем уровне. Сейчас конец января, и я не вижу мотивов для нового повышения тарифов, причем на протяжении всего этого года. Не нужно опять пугать людей! Если наступит такое время, правительство не станет прятаться от народа, а публично выступит и расскажет о повышении тарифов», заявил вице-премьер.
Также он отметил, что сегодняшние цены на газ вполне соответствуют европейским, они экономически обоснованы, дальше повышать цену просто некуда. Розенко уверил украинцев и в том, что субсидии в отопительном сезоне никто пересматривать не станет из-за повышения минимальной зарплаты, и к этому вопросу подойдут только после окончания сезона.