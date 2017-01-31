Гройсман рассказал о размерах очереди в детские сады

Очередь в детские дошкольные учреждения в Украине достигает 79 тысяч детей, однако в прошлом году дополнительно удалось создать 27 тысяч мест.
Как информирует replyua.net, ссылаясь на Слово и Дело, об этом сегодня рассказал Владимир Гройсман. По словам украинского премьера, в селах, районах, областях и городах Украины существует очередь в детсады, достигающая 79 тысяч детей, однако в 2016 году было создано почти 27 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях. Также Гройсман подчеркнул, что необходимо ускорять эти процессы, чтобы очередь в детсады сокращалась более быстрыми темпами. По его словам, дошкольное образование необходимо всем украинским детям. Напомним, что столичный мэр Виталий Кличко недавно дал обещание – в текущем году он обязался открыть десять новых дошкольных учреждений в Киеве.
Нужно отметить, что, согласно информации, поступившей ранее, в прошлом году были созданы десять тысяч дополнительных мест в детсадах. Между тем, за все время независимости Украины рождаемость в стране резко сократилось, и число детей в Украине уменьшилось почти в два раза.