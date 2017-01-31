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Глава НБУ відкрила коррахунки нацбанкам самопроголошених республік

Глава НБУ відкрила коррахунки нацбанкам самопроголошених республік
На власній сторінці у соцмережі журналіст Олександр Дубинський висловив свою точку зору відносно встановлених «зовнішньоекономічних» відносин між НБУ та бойовиками невизнаних республік, повідомляє replyua.net. Зокрема, Дубинськй переказав зміст запису, зробленого незалежним журналістом Володимиром Бойко. Останній підкреслив, що очільник СБУ Василь Грицак встановив тісні економічні зв’язки з терористами. При цьому, наголосив Бойко, ця співпраця настільки активна, що сума податків, сплачена українською державою на рахунки «ДНР» та «ЛНР» складає більше 31 млрд. грн. Всі відсотки від подібних операцій надійшли на рахунки терористів.

На переконання Дубинського, завдяки фактам, котрі підтверджують чітку та налагоджену «співпрацю» Національного банку та бойовиків, можна стверджувати, що у керівників зазначених вище установ є паспорти РФ. В іншому випадку не можна пояснити те, чому Гонтарєва дала згоду на відкриття коррахунків банкам бойовиків.

«Чим більше мені протягом останнього часу доводиться дізнаватися новин, тим сильніше я переконуюся, що у керівників НБУ (а також керівників керівників) є паспорти Росії ... Інакше як пояснити дані про те, що Гонтарева відкрила коррахунки «Національним банкам» ЛНР і ДНР», - написав журналіст.
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