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Коксохимический завод в Авдеевке может прекратить свое существование

Коксохимический завод в Авдеевке может прекратить свое существование
Авдеевский коксохимический завод прекратит свое существование, если предприятие остановится при очень низкой температуре воздуха. Как информирует replyua.net, об этом директор завода Муса Магомедов заявил в эфире канала 112 Украина.

По его словам, выведены в консервацию третий и четвертый цеха предприятия, первый и второй цеха пока работают на выдачу, но кокс уже не производится, потому что не могут запуститься сортировки. «Завод пока работает на собственной генерации электричества, около шести МВт, и этой электроэнергии хватает лишь на то, чтобы немного обогревать город. Около десяти утра нам подали природный газ, и я надеюсь, что рабочий режим будет сохранен хотя бы для котельной, чтобы люди в Авдеевке не замерзли. Обстрелы продолжаются, ситуация напряженная», подчеркнул директор предприятия.

По его словам, если завод остановится, то при сохранении двадцатиградусных морозов он уже полностью прекратит существование. Магомедов выразил надежду, что на предприятии сохранят генерацию, но надеются на природный газ. Пока ремонтные бригады не могут приступить к работе, поскольку обстрелы не прекращаются.
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