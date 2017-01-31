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Общественный активист: под Авдеевкой все очень серьезно, не хватает врачей

Общественный активист: под Авдеевкой все очень серьезно, не хватает врачей
Директор первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, общественный активист Геннадий Друзенко в эфире «Громадського радио» сообщил, что в ранее несколько раз пытались послать в Авдеевку врачей, но всегда получали отказ. Всегда говорили, что врачей хватает. Сегодня утром позвонили с просьбой срочно найти врачей и направить в Авдеевку.

«Сегодня день ротации. В частности, и в 30-й бригаде, с которой мы сотрудничаем уже полгода. Я позвонил своему коллеге, который возглавляет направление ПДМШ сотрудничества с вооруженными силами и сказал, что нужно подставить плечо собратьям. Часть людей, которые отбыли месяц на морозах, согласились вернуться назад, а не домой. Они едут в Авдеевку, чтобы начать работать. Надеюсь, что они окажутся лишними», – отметил Друзенко.

По его словам, сегодня в Минздраве сообщили, что в Авдеевке не хватает 12 врачей. 12 человек очень редко работало в одном месте, здесь речь шла о помощи гражданским. «Когда привозят раненых, то нет разницы, это военные или это гражданские. Стена, которая разделяет в Украине военных и гражданских, уже разрушена в медицине», – резюмировал активист.
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