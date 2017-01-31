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Нардеп: якщо АТО буде продовжено то мінський процес припиниться

Нардеп: якщо АТО буде продовжено то мінський процес припиниться
Загострення ситуації на сході країни, зокрема обстріл жилих кварталів Авдіївки – це звична реакція Кремля на зустрічі президента Україна зі світовими лідерами. На разі президент РФ Путін не може бути присутнім під час розмов тет-а-тет Порошенка з канцлером ФРН Меркель, тому за нього говорять гармати його бойовиків. Це один із важелів тиску, який завжди застосовувала Росія. Про це в ефірі одного з українських телеканалів зазначив нардеп Ігор Лапін.

«Договорняки ДТЕК-вугілля і ДТЕК-електростанції пов’язані з блокадою, яку наразі проводять активісти. Тут теж є елемент тиску, а саме, не важливо де відбуваються бої, під Авдіївкою чи на Світлодарській дузі, ми бачимо загострення ситуації, після чого наші силовики будуть вимушені реагувати на цю блокаду. Бойовики таким чином тиснуть», – зазначив нардеп.

За його словами, якщо ми і далі будемо продовжувати АТО, то вже без мінського процесу, який Росія не збирається виконувати, в Кремлі про це відкрито заявляють. «Я говорив вже неодноразово про те, що треба оголошувати військовий стан частково, принаймні в тих областях, де на разі відбувається АТО. Якщо у нас буде військовий стан ми не будемо спостерігати за так званим блокуванням поїздів, колон та іншими про вокативними акціями з російським підтекстом. У нас буде чітка лінія фронту», – зауважив Ігор Лапін.
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