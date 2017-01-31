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Авдеевский коксохим полностью обесточен, начинается консервация

Авдеевский коксохим полностью обесточен, начинается консервация
30 января, в понедельник, на коксохимическом заводе в Авдеевке произошло ЧП – из-за обстрелов предприятие осталось без электроэнергии.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Муса Магомедов, генеральный директор АКХЗ. По его словам, только что был отбит последний ввод, и предприятие полностью обесточено, руководство приняло решение приступить к консервации. Нужно отметить, что уже несколько суток в Авдеевке держится сильный мороз – вчера столбик термометра опускался до отметки в -22 градуса. Это может означать лишь одно – если предприятие прекратит работу, населенный пункт останется без отопления. Электричества в Авдеевке нет больше суток, о чем журналистка Юлия Суркова написала на своей странице в Фейсбуке. Магомедов, в свою очередь, подчеркнул, что восстановить подачу электроэнергии не представляется возможным в настоящий момент.

По состоянию на шесть часов вечера 30 января удалось осмотреть только небольшую часть линии электропередачи, поскольку в Авдеевке продолжаются бои. Разрешение на проведение ремонтных работ так и не были получены. По словам Магомедова, он надеется на скорое разрешение этой серьезной проблемы.
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