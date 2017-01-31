Гройсман: альтернативы донбасскому углю пока не существует

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что пока не видит альтернативы углю, добываемому на территории Донбасса. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от премьера в эфире одного из телеканалов.
По словам Гройсмана, речь идет о нашей земле и о наших недрах, и все предприятия зарегистрированы в Украине. «Я не вижу других вариантов. Мы будем получать уголь с этих территорий, но нам необходимо провести модернизацию, перейти на новые виды угля, а также сделать еще многое, но все это будет занимать время, а людям уже сейчас нужно отапливать дома, включать свет, готовить еду», подчеркнул премьер-министр. Также он привел статистику: Украина сейчас потребляет девять миллионов тонн угля группы «А», и он используется на ТЭС, а добывается не неподконтрольных территориях.
«Нужно смотреть на эти вещи открыто. И если кто-то счастлив от того, что перекрыл электроэнергию, я этим всерьез обеспокоен. Хочу также подчеркнуть, что мы будем делать все, чтобы угля хватало для производства электроэнергии и для нужд населения Украины», отметил Гройсман.