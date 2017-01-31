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Президент прервал поездку в Германию из-за катастрофы в Авдеевке

Президент прервал поездку в Германию из-за катастрофы в Авдеевке
Чтобы не допустить возникновения гуманитарной катастрофы в Авдеевке, Петр Порошенко был вынужден прервать свой визит в Германию и вернуться в Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на 5 канал, об этом рассказал Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Украины.

По его словам, Порошенко был вынужден прервать поездку, поскольку в Авдеевке возникла напряженная ситуация – на коксохимическом заводе. Кроме того, в результате столкновений погибли не меньше десяти украинских военных, у боевиков, по последним данным, потерь еще больше. Елисеев подчеркнул, что в связи с эскалацией конфликта в этом населенном пункте Донбасса президент прервал визит в Берлин и срочно вернулся в столицу Украины, чтобы скоординировать действия правительства, а также меры по предотвращению возможной гуманитарной катастрофы.

Также Петр Порошенко приступит к поиску реагирования на обстрелы, которые не прекращаются в Авдеевке. Напомним, что накануне ситуация резко обострилась вблизи Донецка – боевики ведут обстрелы Авдеевки и Ясиноватой. Сообщалось о погибших и раненых среди мирных жителей.
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