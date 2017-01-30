Поліція Донеччини затримала бойовика у досить цікавій позі

Правоохоронні органі Донецької області затримали 53-річного мешканця Краматорська під час пограбування. З’ясувалося, що чоловік раніше входив до незаконного збройного формування «ДНР». Про це у понеділок повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Донеччини, передає replyua.net.
У повідомленні відзначається, що поліція затримала горе-грабіжника в досить незручному становищі для нього: при спробі винести цінні речі з оселі своєї знайомої, колишній бойовик просто застряг у віконних гратах. «Після перевірки правоохоронці з’ясували, що чоловік має вже далеко не одну судимість. Крім того він брав участь у бандформуванні «ДНР», - йдеться у інформаційному листі.
«На початку вторгнення російських окупантів в Україну його завербували до незаконного збройного формування ОРДО, де він виконував функцію перевіряючого на блокпосту. Таким чином злочинець хотів заробляти гроші та отримати притулок, оскільки перед цим він не мав постійного місця проживання», - додали у поліції. Також поліція затримала ще двох проросійських бойовиків 1962-го та 1977-го року народження, які також несли варту на різних блокпостах в так званій «Донецькій народній республіці».