У Львові активісти пікетували один з російських банків

Поруч з приміщенням російського банку «VS Bank» у Львові відбувся мітинг активістів, повідомляє replyua.net з посиланням на запис місцевого депутата Ігоря Зінкевича. Він зазначив, що в руках мітингувальники тримали плакати в руках та рушницю для інсталяції. Крім того, високопосадовець додав, що сьогодні кілька десятків членів групи «Національний Корпус Львівщини». Вони вигукували лозунги з вимогою припинення діяльності на території України барків РФ. На плакатах, які вони тримали в руках, було написано: «Россия здесь».
Також стало відомо про розілляту фарбу червоного кольору безпосередньо поруч зі входом до відділення «VS Bank» на муляж України. Вочевидь, таким чином мітингувальники намагалися нагадати про те, що на сході країни не припиняється кровопролиття. Крім того, біля входу в приміщення банку сидить чоловік, одягнутий у ватний костюм. Поруч з ним стояла порожня склянка та пляшка, яка нагадує «Боярышник».
Нещодавно в українській столиці відбулася ціла серія пікетів приміщень найбільш відомих російських банків за участю представників національного комплексу «Азов». Зокрема, об’єктами пікетів стали «Сбербанк Росії», «Альфа-Банк», «БМ-банк», «ВТБ банк» та «Промінвест банк».