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Влада Києва назвала собівартість проїзду в метро

Влада Києва назвала собівартість проїзду в метро
Чиновники Київської міськадміністрації стверджують, що собівартість проїзду в столичному метрополітені складає більше 6 грн. за одну поїздку. Як повідомляє replyua.net з посиланням на «Українські новини», про це повідомив очільник департаменту транспортної інфраструктури Сергій Мазейль. При цьому він додав, що міська влада дійшла висновку, що вартість проїзду у столичному наземному електротранспорті «Київпастрансу» має складати 5,20 грн.

Разом з цим посадовець підкреслив, що наразі влада столиці не планує переглядати тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Як відомо, згідно інформації станом на січень поточного року, вартість однієї поїздки у київському метро, в трамваях та тролейбусах складає 4 грн.

Тим часом, з 21 січня поточного року приватні перевізники Києва підняли на одну гривню вартість проїзду. Про це ЗМІ повідомили працівники комунальної служби перевезення міста Києва. Водночас, вартість проїзду залишилася на попередньому рівні в тих маршрутах, в яких проїзд став дорожчим раніше. За словами перевізників, таке рішення було прийнято у зв’язку з підняттям мінімальної зарплати, а також через здорожчання пального та мастильних матеріалів.
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