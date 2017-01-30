Заступник керівника Генштабу назвав головну помилку під час планування АТО

В інтерв’ю журналістам генерал-лейтенант Юрій Доманський, який у свій час був заступником начальника Генштабу ЗСУ, розповів про помилку, допущену українським військовим командуванням в процесі планування АТО, про що повідомляє replyua.net. На його думку, українським військовим з самого початку потрібно було закріпити свої позиції в Донецьку та Луганську, які є основними адміністративними центрами. Крім того, додав Доманський, українське військове командування вирішило зосередитися на невеликих містах та селах, при цьому не закривши державний кордон.
Експерт також вважає помилкою України здачу Донецька Гіркіну. «Я переконаний, що звільнення Стрєлкова було хибним кроком. Він мав би бути взятим в кільце» - пояснив Юрій Доманський.
Говорячи про отриману українською стороною допомоги від країн Заходу, генерал зазначив, що вона була значною на самому початку військового конфлікту, коли США та українська діаспора зробили значний внесок у формуванні нової української армії. Проте наразі такий інтерес поволі зникає. «Ми усім вже встигли набриднути: у 2015 році Вашингтон виділив Україні 300 млн. доларів допомоги, в той час, як на невійськові дії в Афганістані виділялося від 30 до 30 мрлд. доларів», - сказав Доманський.