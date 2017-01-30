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Новий тиждень в Україні ознаменується мінливою погодою

Новий тиждень в Україні ознаменується мінливою погодою
Початок нового тижня в України буде досить морозним, проте вже ближче до вихідних очікується відлига, яка супроводжуватиметься мінімальною кількістю опадів, повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію сайту Укргідрометцентру.

У відповідності з опублікованою там інформацією, сьогодні, 30 січня, мешканцям центральних областей варто готуватися до значного похолодання: вдень до -10 – 12 градусів з мінусовою позначкою, а вночі в межах – 15 – 17 градусів морозу. Однак це похолодання триватиме недовго: вже завтра синоптики очікують початок поступового послаблення морозів. Так, в денні години температура повітрі складатиме всього – 3 градуси з позначкою «мінус», а вже в найближчу п’ятницю, 3 лютого, взагалі очікується відлига до + 3 градусів за Цельсієм. При цьому ночі ще залишатимуться морозними – в межах - 7 – 9 градусів.

Найхолодніше буде, традиційно, на сході України. Там вдень температура коливатиметься в межах - 15 – 4 градусів морозу. Крім того, у східних областях також буде холодно вночі. А найтепліша погода очікується на заході України - вдень там буде –3 градуси, а вночі - 9. Значно потепліє там перед вихідними - вдень до +7, а вночі до +1. Проте така відлига супроводжуватиметься дощем та мокрим снігом.
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