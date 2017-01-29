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Відбулася презентація книги «Добробати»

Відбулася презентація книги «Добробати»
У книзі «Добробати» розповідається про історію добровольчих батальйонів, що врятували країну. Автори розповідають про вояків, які добровільно пішли захищати Україну навесні 2014-го року. 28 січня видання презентувало Міністерство внутрішніх справ.

Книга містить репортажі, спогади вояків, командирів, міністрів. Це була кропітка робота. Над нею працювали декілька авторів. І все для того, щоб майбутнє покоління знало і пам’ятало, хто боронив Батьківщину від російського агресора. Серед них добровольчий батальйон «Дніпро один», сформований народним депутатом Юрієм Березою. Йому вдалося зібрати сотні добровольців, які не маючи великого військового досвіду зупинили російських окупантів і армію Росії. У книзі висвітлюються також події початку революції Гідності, спроби захоплення державних будівель на сході України.

Один із авторів книги Артем Шевченко каже про те, що важливим було зробити розширений огляд минулих подій, зародження добровольчого руху, опис найбільших битв цієї війни, в яких брав участь добровольчий рух. Військові наголошують, що війна ще не закінчилася. Нові герої з’являються. Такі книги потрібно видавати для підростаючих дітей, щоб знали справжні факти історії та не забували її.
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