Институт нацпамяти предложил новый календарь праздников

Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, предлагает сохранить празднование 1 и 9 мая, а также 8 марта, не отменяя этих праздников, но убрав выходные дни, информирует replyua.net.
Об этом глава института сегодня написал на своей странице в Фейсбуке. Что касается майских праздников, то Вятрович предлагает сделать основным праздником 8 мая, и этот День памяти и примирения Украина будет отмечать так же, как и другие европейские государства. 9 мая также останется праздником в календаре, но выходным днем уже не будет. Кроме того, Вятрович считает, что нужно отменить праздничный день 8 марта, сохранив сам праздник, но перенеся выходной на 9 марта, которое станет днем памяти Тараса Шевченко (день рождения) и Днем семьи, который традиционно отмечался в сентябре, во вторую пятницу этого месяца.
Глава института, помимо всего прочего, предлагает отменить «традицию» переноса выходного на понедельник. По его словам, если праздник выпадает на выходной, никаких переносов не должно быть, за исключением таких праздников, как Пасха, Рождество и Новый год.