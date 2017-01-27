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Канада передала Киеву 10 автомобилей «скорой помощи»

Канада передала Киеву 10 автомобилей «скорой помощи»
Канадские власти передали больницам Киева десять новых карет «скорой помощи», и автомобили уже прибыли в Украину, информирует replyua.net со ссылкой на УНН.

В сообщении говорится о том, что торжественная передача автомобилей состоится сегодня. Кареты «скорой помощи» будут переданы представителям медицинских учреждений из нескольких областей Украины. Церемония пройдет во время праздничных мероприятий, приуроченных к 25-ой годовщине канадско-украинских дипломатических отношений. Автомобили будут обслуживать пациентов в Черновцах, Тернополе, Северодонецке, Харькове, а также в четырех небольших населенных пунктах Харьковской области.

Проект «Скорые для Украины» инициировали общественные организации украинцев, проживающих в Канаде, в сотрудничестве с организацией парамедиков Канады. Проект стартовал после того, как в Украине начались военные действия, и он направлен на устранение нехватки карет «скорой помощи». Большую поддержку в реализации этого проекта оказало канадское правительство, а также чиновники из провинций Манитоба и Саскачеван.
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