Следом за отоплением: Украину ждёт сильный рост тарифов на воду

Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере коммунальных услуг и энергетики Украины (НКРЭКУ) анонсировала повышение тарифов на воду. Как передаёт replyua.net, план по повышению стоимости воды в Украине в 2017-м году утверждён. Согласно этому плану, оказывающие поставку воды предприятия, которых ведомство насчитало в количестве 54, были разделены на две группы, для которых предусматриваются отдельные тарифы.
Так, для первой группы предприятий, в которой оказались 36 лицензиатов, предусматривается 9%-ное повышение тарифов на воду: стоимость кубометра воды поднимется до 10.76 грн (в настоящее время эта стоимость составляет 9,86 грн). Для тех предприятий, которые были занесены во вторую группу, предусмотрен более суровый тариф — повышение достигнет 37%. Ко второй группе относятся 18 предприятий, оказывающих услуги населению в сфере КРЭКУ. Для них кубометр воды подорожает до 12.54 грн, хотя сейчас его цена составляет 9.18 грн.
Уточняется, что приводимые ведомством тарифы являются средневзвешенными, и включают в себя как подачу воды, так и её отвод. Говоря о сроках обновления тарифной сетки на водопотребление, ведомство называет срок январь-август 2017-го года.