Порошенко дав дозвіл на введення в Україну збройних сил НАТО

Глава української держави Петро Порошенко схвалив указ, яким затверджується план проведення у поточному році багатонаціональних навчань, повідомляє replyua.net. Передбачається, що учать у них будуть брати підрозділи ЗСУ на території України. Також планується участь українських військових у багатонаціональних навчаннях за межами України. Окрім цього, документ визначає порядок допуску підрозділів ВС інших держав на українську територію для можливості участі у вказаних навчаннях.
У відповідності до затвердженого плану, з січня по грудень цього року в Україну, з метою участі у багатонаціональних навчаннях у якості військової співпраці планується допустити біля трьох тисяч військових з озброєнням та військовою технікою, біля шести літаків та вертольотів США , інших держав-членів НАТО та країн, які є учасниками програми «Партнерство заради миру» терміном на один рік.
Глава держави дав уряду доручення щодо гарантувати своєчасний допуск та виведення з української території підрозділів збройних сил, які є представниками вказаних країн. Крім того, Кабмін має зробити все, аби українські громадяни та мешканці інших країн були у повній безпеці в період проведення навчань.