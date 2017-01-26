Грицак повідомив про втрати СБУ під час війни з Росією

Під час проведення бойових дій на Донбасі загинули 19 працівників СБУ. Як повідомляє replyua.net, відповідну інформацію під час проведення урочистостей з нагоди 25-ріяяя з моменту створення Академії СБУ повідомив керівник відомства Василь Грицак. Він висловив слова співчуття у зв’язку з такими втратами та додав, що поранення при виконанні своїх службових обов’язків орт мали понад сто представників СБУ. Як відомо, у відповідності до офіційної статистики, протягом усього часу війни у Донецькій та Луганській областях загнули більше 2,5 тис. військових та 7,5 тисяч цивільного населення.
Напередодні на своїй сторінці у Facebook представники Головного управління Міноборони України повідомили, що з боку командування російських військ здійснюється спроба приховати інформацію, яка стосується втрат серед проросійських бойовиків.
«Не бажаючи допустити оприлюднення та розповсюдження інформації, яка має відношення до справжньої кількості втрат особового складу у 7-й окремій мотострілковій бригаді (Брянка 2), яка підпорядковується другому армійському корпусу ВС Росії, російська сторона вживає заходів для попередження важливої інформації від посадових осіб військових підрозділів», - зазначається у повідомленні.