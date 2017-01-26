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Грицак розповів про втрати СБУ у війні на Донбасі

Грицак розповів про втрати СБУ у війні на Донбасі
За майже три роки військової агресії Російської Федерації на сході України загинуло 19 співробітників Служби безпеки. Про це під час урочистостей з нагоди 25-річчя з дня заснування Академії СБУ розповів керівник Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Прикро про це говорити, але війна торкнулася і життів сімей працівників Служби безпеки. за час війни на сході України всього загинуло 19 наших представників. Вони виконували бойові завдання. Крім того більш ніж 100 наших людей зазнали поранень», - повідомив глава СБУ. В той самий час Грицак ще раз висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих. «Цих людей вже не повернути, тому давайте зробимо все необхідне для того, щоб зберегти інші життя», - додав він.

Як відомо, за офіційними даними Міністерства оборони України, за період проведення антитерористичної операції на сході України з весни 2014 року загинуло понад 2.5 тисячі українських військовослужбовців та більш ніж 7.5 тисяч мирного населення. Поранення отримали більше ста тисяч військових та цивільних. В той самий час точної статистики щодо втрат з боку російських найманців немає, оскільки вони приховують ці цифри.
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