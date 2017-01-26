Ветеран АТО спрогнозував долю "Гіві"

Найбільше шансів стати наступною мішенню російських кураторів у одного з ватажків бандформування так званої «ДНР» Михайла Толстих, більш відомого за позивним «Гіві». Такий прогноз зробив військовий експерт, ветеран антитерористичної операції Колісников Юрій, передає replyua.net.
«Колись Гіві хотів зникнути та сховатися у Придністров’ї. Але тоді його вчасно поставили на місце і більше ніяких новин про нього не було. Але, як пам’ятаєте, зроблено це було публічно, через соціальні мережі. На сьогоднішній день Гіві тихенько звиває своїх бойовичків у промисловій зоні Авдіївки. А подальша його доля геть не перспективна. Навряд йому вдасться зайняти місце Мотороли. Той хоча і дурний був, але все ж таки розумніше цього», - розповів він.
Крім того експерт зазначив, що на його думку, Толстих ще спробує вчинити втечу, оскільки над ним нависла загроза стати наступною жертвою російських кураторів. «У нього дуже багато шансів стати наступною мішенню вищого керівництва, оскільки він досить одіозний. Або його приберуть українські спецслужби через ставлення до український військовополонених», - зауважив Колісников. Як повідомлялося, терорист Гіві пообіцяв мстити за свого друга Арсенія Павлова «Моторолу».