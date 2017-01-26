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Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2017 году

Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2017 году
Национальный банк Украины изменил прогноз по инфляции в текущем году, повысив уровень инфляции с 8 до 9,1 процентов, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В сообщении говорится о том, что прогноз по росту цен пришлось изменить из-за повышения минимальной зарплаты в Украине. В тексте документа говорится, что решение правительства Украины о повышении минималки обязательно отразится на уровне инфляции, как из-за увеличения потребительского спроса в стране, так и из-за себестоимости всей продукции. Кроме того, на уровне инфляции отразятся непосредственно и инфляционные ожидания самих украинцев. Однако в Нацбанке при этом подчеркнули, что ожидают инфляцию в пределах ранее установленных ориентиров.

В НБУ пообещали, что динамика на снижение уровня инфляции будет обеспечена за счет сдержанной фискальной и монетарной политики, а также за счет большого сокращения темпов роста административных тарифов. Напомним, что ранее в Нацбанке говорили о том, что повышение минималки благоприятно может отразиться на темпах роста ВВП Украины, однако увеличит инфляцию примерно на один процент.
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