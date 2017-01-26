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Путін знищує окуповані території Донбасу, а потім поверне попіл Україні - Тука

Путін знищує окуповані території Донбасу, а потім поверне попіл Україні - Тука
Російська Федерація навряд має якість наміри по відношенню до Донбасу, оскільки проводить там політику за принципом «випаленої землі». Знищення інфраструктури на окупованих територіях активно продовжується. Про це розповів заступник керівники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає replyua.net.

У своєму повідомленні він зауважив, що все свідчить про те, що Путін не буде займатися розвитком окупованою територією Донбасу. «На окупованому Донбасі Російська Федерація займається найогиднішою своєю політикою «випаленої землі»: частину підприємств просто крадуть та везуть до Росії, а частину просто здають на металолом. На Луганщині без ніяких попереджень просто було зупинено відкачування води з шахт. Тобто фактично можна заявити, що шахти в області знищують. Після того, як їх розмиє та завалить відновити діяльність в них буде неможливо. Базуючись саме на таких спостереженнях я можу стверджувати, що Кремль не має ніяких намірів на інтеграцію та розвиток Донбасу. Його просто знищують», - розповів Тука. Також він нагадав, що деокупація східних регіонів може початися вже восени, оскільки РФ не захоче так довго утримувати непотрібні землі.
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